В Адыгее снизили тариф на вызов мусора для городских жителей
С 1 июля 2019 года подешевела услуга по вывозу мусора для городских жителей Адыгеи
Снижение тарифа составило 38,59 рубля за один кубометр, при этом платеж для населения уменьшился от 5,80 до 7,20 рубля за человека в месяц.
К примеру, если раньше ежемесячный тариф для майкопчан, которые живут в многоквартирных домах, составлял 91,21 рубля с человека, сейчас — 85,42 рубля. Жители частного сектора Майкопа платили 113,5 рубля, с 1 июля тариф для них составил 106,3 рубля.
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Такая же величина тарифа начинает действовать для жителей Адыгейска, хутора Гавердовского, а также для поселка Западного, Тлюстенхабля, Яблоновского и Энема.
Изменения в стоимости услуги произошли и для жителей многоквартирных домов Старобжегокайского и Козетского сельских поселений. Здесь ежемесячная стоимость услуги с человека с 1 июля составляет 92,54 рубля.
«Изменение тарифа связано со снижением ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса (малоопасные) опасности. Установленный управлением государственного регулирования цен и тарифов Адыгеи на 2019 год тариф в размере 608,04 рубля за кубометр со второго полугодия текущего года снижен до 569,45 рубля за кубометр», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ООО «ЭкоЦентр».
Изменение тарифа не касается сельских населенных пунктов, где цена уже была снижена в начале 2019 года.
Как сообщали Юга.ру, по инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова тариф, который начал действовать с 1 января 2019 года, уменьшили примерно на 30 рублей — до 70 рублей с человека ежемесячно.
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