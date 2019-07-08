Минобороны хочет продать участок, на котором мэрия Краснодара собиралась построить детсад
Министерство обороны РФ планирует продать участок на улице Дзержинского в Краснодаре, где администрация города хотела построить детский сад
На сайте «Дом.РФ» опубликован документ с планируемыми аукционами. Там указано, что в третьем-четвертом квартале Минобороны РФ собирается провести торги по продаже участка площадью 1,05 га на улице Дзержинского.
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Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий 8 июля в своем фейсбуке написал, что участок выставили на продажу. Он также опубликовал скриншот письма к министру обороны Сергею Шойгу. В обращении глава Краснодара Евгений Первышов просил передать участок в муниципальную собственность, чтобы построить на этой территории детский сад. В письме говорилось, что об этом просят местные жители. Учреждение хотели построить для детей, которые живут в том районе, в том числе из семей военнослужащих. Письмо датировано 27 июня.
В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру подтвердили, что действительно обращались в Минобороны. В мэрии считают, что в том районе нужен детский сад и это единственный участок, где его можно построить.
Как сообщали Юга.ру, гордума Краснодара в октябре 2017 года обратилась к министру обороны и попросила передать свободные квартиры в домах на улице Дзержинского в муниципальную собственность. Однако военное ведомство ответило отказом.
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