6 июля на трассе «Адлер — Альпика сервис» столкнулись две иномарки, пострадали четыре человека

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД по Сочи, ДТП произошло в 13:20 в Адлерском районе, на 32-м километре автодороги «Адлер — Альпика сервис».

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Audi выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со стоящим у обочины автомобилем марки Toyota из Ставропольского края.

Водителя и взрослого пассажира «Тойоты» медики осмотрели на месте, им оказали первую помощь. С места происшествия госпитализировали четверых человек, среди которых двое взрослых (водитель и пассажир «Ауди») и двое детей 8 и 12 лет, которые находились в «Тойоте». Врачи проанализируют состояние их здоровья и потребность в медицинской помощи.