Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Красную Поляну
6 июля на трассе «Адлер — Альпика сервис» столкнулись две иномарки, пострадали четыре человека
Как сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД по Сочи, ДТП произошло в 13:20 в Адлерском районе, на 32-м километре автодороги «Адлер — Альпика сервис».
По предварительным данным, водитель автомобиля марки Audi выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со стоящим у обочины автомобилем марки Toyota из Ставропольского края.
Водителя и взрослого пассажира «Тойоты» медики осмотрели на месте, им оказали первую помощь. С места происшествия госпитализировали четверых человек, среди которых двое взрослых (водитель и пассажир «Ауди») и двое детей 8 и 12 лет, которые находились в «Тойоте». Врачи проанализируют состояние их здоровья и потребность в медицинской помощи.
В мае Юга.ру писали о том, что два человека погибли в ДТП с грузовиком в Сочи. Тогда на трассе А-147 под поселком Лазаревским столкнулись KIA и грузовик MAN.
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