Пропавшую 18-летнюю краснодарку нашли в поезде из Сочи

Девушка вышла из дома по улице Тепличной 14 июня в 20:30 вместе с молодым человеком и перестала выходить на связь.

Сотрудники полиции получили информацию, что Вероника Меньшикова едет в поезде из Сочи в Краснодар. Уже в краевой столице полицейские нашли ее в вагоне и доставили в отдел для опроса.

«Установили, что она не пропадала без вести, она совершеннолетняя. Может свободно передвигаться и определять, где ей жить. Об этом были уведомлены ее родственники, которые были заявителями. Их тоже вызвали в отдел полиции», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В отделе полиции родственники пообщались с найденной девушкой, добавил Коноваленко.