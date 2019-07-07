Пропавшую 18-летнюю краснодарку нашли в поезде из Сочи
Полицейские нашли 18-летнюю Веронику Меньшикову, которая пропала в середине июня
Девушка вышла из дома по улице Тепличной 14 июня в 20:30 вместе с молодым человеком и перестала выходить на связь.
Сотрудники полиции получили информацию, что Вероника Меньшикова едет в поезде из Сочи в Краснодар. Уже в краевой столице полицейские нашли ее в вагоне и доставили в отдел для опроса.
«Установили, что она не пропадала без вести, она совершеннолетняя. Может свободно передвигаться и определять, где ей жить. Об этом были уведомлены ее родственники, которые были заявителями. Их тоже вызвали в отдел полиции», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В отделе полиции родственники пообщались с найденной девушкой, добавил Коноваленко.
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