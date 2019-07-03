В Краснодаре ищут девушку, которая ушла с парнем и не вернулась

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре объявили в розыск 18-летнюю Веронику Меньшикову, которая пропала 14 июня

14 июня в 20:30 девушка вышла из дома по улице Тепличной, 96 вместе с молодым человеком и перестала выходить на связь. Ранее Вероника Меньшикова не пропадала.

Приметы разыскиваемой: рост — 150 см, худощавое телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза. Особая примета: шрам от аппендицита.

Девушка была одета в светло-голубые джинсы с высокой талией, черный топ, красные кроссовки, при себе у нее была черная сумка-клатч с ремнем в виде металлической цепи.

Как сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, полицейские пока не установили личность парня, с которым ушла Меньшикова. На вид ему 17-20 лет, рост — около 180 см, темные волосы.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят позвонить по телефону 8 (861) 250-87-55.

Краснодар Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Краснодарский выставочный зал покажет произведения из собственного фонда, которые ранее не демонстрировались
В Кабардино-Балкарии пропала без вести 29-летняя женщина
В ГИБДД заявили о планах изменить правила дорожного движения
В Краснодаре ищут девушку, которая ушла с парнем и не вернулась
Канада запретит въезд в страну жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами
В общественном транспорте Краснодара продолжат действовать карты для школьников и студентов

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале