В Краснодаре ищут девушку, которая ушла с парнем и не вернулась
В Краснодаре объявили в розыск 18-летнюю Веронику Меньшикову, которая пропала 14 июня
14 июня в 20:30 девушка вышла из дома по улице Тепличной, 96 вместе с молодым человеком и перестала выходить на связь. Ранее Вероника Меньшикова не пропадала.
Приметы разыскиваемой: рост — 150 см, худощавое телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза. Особая примета: шрам от аппендицита.
Девушка была одета в светло-голубые джинсы с высокой талией, черный топ, красные кроссовки, при себе у нее была черная сумка-клатч с ремнем в виде металлической цепи.
Как сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, полицейские пока не установили личность парня, с которым ушла Меньшикова. На вид ему 17-20 лет, рост — около 180 см, темные волосы.
Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят позвонить по телефону 8 (861) 250-87-55.
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