В Краснодаре ищут девушку, которая ушла с парнем и не вернулась

В Краснодаре объявили в розыск 18-летнюю Веронику Меньшикову, которая пропала 14 июня

14 июня в 20:30 девушка вышла из дома по улице Тепличной, 96 вместе с молодым человеком и перестала выходить на связь. Ранее Вероника Меньшикова не пропадала.

Приметы разыскиваемой: рост — 150 см, худощавое телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза. Особая примета: шрам от аппендицита.

Девушка была одета в светло-голубые джинсы с высокой талией, черный топ, красные кроссовки, при себе у нее была черная сумка-клатч с ремнем в виде металлической цепи.

Как сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, полицейские пока не установили личность парня, с которым ушла Меньшикова. На вид ему 17-20 лет, рост — около 180 см, темные волосы.