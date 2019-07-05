МЧС: На борту опрокинувшегося под Джубгой катера было 43 человека, нашли пока не всех

Краснодарский край

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По уточненным данным, под Джубгой перевернулся прогулочный катер с 43 людьми на борту, есть пострадавшие

ЧП произошло в акватории Черного моря 5 июля.

«В 17:50 поступило сообщение о том, что в 100 метрах от берега перевернулся прогулочный катер. Предположительно, на борту катера находилось 43 человека, 37 из них доставлены на берег. По информации очевидцев, проходящие водные суда доставили на берег еще 6 человек были. Организованна работа по установлению их местонахождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента есть пострадавшие.

В спасательной операции принимают участие подразделения МЧС России, «Кубань-СПАС», спасатели пляжа.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте сообщили порталу Юга.ру, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. На место ЧП выехали следователи, они установят информацию о пострадавших.

Напомним, в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, в том числе шквалистому ветру.

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