«ЕвроХим-БМУ» победил в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

«ЕвроХим-БМУ» в апреле занял первое место на Кубани в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»

Конкурс проводило Министерство труда и социальной защиты России. Победители определялись решением региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Конкурс призван привлечь общественное внимание к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, а также выявить лучшие социальные проекты и создать позитивный социальный имидж.

ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» по итогам 2018 года победил во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной ответственности».

Конкурсная комиссия при оценке учитывала реализацию кадровых программ, способствующих формированию и развитию человеческих ресурсов. Кроме того, в конкурсный зачет вошли мероприятия по закреплению молодых специалистов, наставничество, формирование кадрового резерва, развитие корпоративной культуры. Учитывалось наличие соглашений и программы по взаимодействию с учреждениями профессионального образования, организация производственной практики для учащихся.

В пресс-службе «ЕвроХим-БМУ» отметили, что победа в конкурсе «Российская организация высокой социальной ответственности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» — очередная возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни среди работников предприятия.