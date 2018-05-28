На жительницу Ставрополья завели дело за избиение пятилетней девочки ремнем

Ставропольский край

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Туркменского района, которую подозревают в истязании девочки

По данным следствия, с апреля по май женщина систематически по незначительным поводам избивала брючным ремнем пятилетнюю дочь своего мужа.

Следователи назначили судебные экспертизы. Уже допросили подозреваемую. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Дети Следственный комитет
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