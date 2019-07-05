В Краснодаре и крае до конца недели ожидаются грозы с градом

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде до 6 июля

По данным синоптиков, 4, 5 и 6 июля в Краснодаре и крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/c.

На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань на юго-востоке края и на реках Республики Адыгея ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.