В Краснодаре и крае до конца недели ожидаются грозы с градом
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде до 6 июля
По данным синоптиков, 4, 5 и 6 июля в Краснодаре и крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/c.
На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань на юго-востоке края и на реках Республики Адыгея ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным Краснодарского гидрометцентра, днем 5 июля в Краснодаре воздух прогреется до 29-31 °С. По краю в ближайшие дни температура воздуха ночью 17-22 °С, местами по юго-восточным предгорьям 10-15 °С; днем 27-32 °С. На Черноморском побережье температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 27-32 °С.
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