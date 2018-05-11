На Кубани с 1 июня введут ограничение движения большегрузов

‍ Движение тяжеловесного транспорта по автодорогам Краснодарского края ограничат с июня по август

Соответствующий приказ подготовлен в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Ввод ограничений связан с повышением температуры в летний период для сохранности дорожного полотна.

«С 1 июня по 31 августа будет ограничено передвижение тяжеловесного транспорта по автодорогам регионального или межмуниципального значения. Запрет будет действовать с 9:00 до 21:00 при повышении температуры выше 32 градусов», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.