На Кубани с 1 июня введут ограничение движения большегрузов

Краснодарский край

Распечатать

‍ Движение тяжеловесного транспорта по автодорогам Краснодарского края ограничат с июня по август

Соответствующий приказ подготовлен в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Ввод ограничений связан с повышением температуры в летний период для сохранности дорожного полотна.

«С 1 июня по 31 августа будет ограничено передвижение тяжеловесного транспорта по автодорогам регионального или межмуниципального значения. Запрет будет действовать с 9:00 до 21:00 при повышении температуры выше 32 градусов», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Дороги
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Крымском районе двух чиновников задержали за попытку продать победу на торгах за 2 млн рублей
На Кубани с 1 июня введут ограничение движения большегрузов
В центре Ростова снова провалился асфальт
Группа ветеранов из Узбекистана по ошибке прилетела в Сочи
Россия подготовила закон об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций
На Кубани школьник стеклом порезал горло девочке

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале