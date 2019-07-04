«Краснодар» обыграл «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии

Встреча, прошедшая в Пеллау (Австрия), завершилась со счетом 2:1 в пользу «быков». Счет на 38-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов. В середине второго тайма, на 63-й минуте, ответный гол забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. И в ту же минуту нападающий Ари вновь вывел «горожан» вперед.

Благодаря этой победе «Краснодар» стал победителем предсезонного турнира, набрав 9 очков по итогам трех матчей. На втором месте оказался «Ростов» (6 очков), на третьем — «Спартак» (3 очка), ЦСКА — на четвертом месте с нулевым результатом.

Как писали Юга.ру, в 1-м туре Париматча черно-зеленые обыграли ЦСКА (1:0), а во 2-м — разгромили «Ростов» (3:0).