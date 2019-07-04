В Сочи измерили дерево-дракон — самый большой белый тополь в мире

Замеры показали, что длина окружности ствола дерева на высоте груди достигла 13 м 24 см, диаметр — 304 см, высота — около 30 м.

«В мире известен тополь белый диаметром два метра. О больших размерах нигде упоминаний нет. Специалисты парка склонны утверждать, что это самый большой и самый древний тополь в мире. По предварительным данным, его возраст — около 170 лет», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани.

Дерево-дракон, которое так назвали из-за его сплетенных стволов в виде трех голов, стал местной достопримечательностью, отметили в нацпарке.