В Сочи измерили дерево-дракон — самый большой белый тополь в мире

Краснодарский край

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Специалисты Сочинского национального парка 3 июля провели исследование тополя белого в Кудепстинском лесничестве

Замеры показали, что длина окружности ствола дерева на высоте груди достигла 13 м 24 см, диаметр — 304 см, высота — около 30 м.

«В мире известен тополь белый диаметром два метра. О больших размерах нигде упоминаний нет. Специалисты парка склонны утверждать, что это самый большой и самый древний тополь в мире. По предварительным данным, его возраст — около 170 лет», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани.

Дерево-дракон, которое так назвали из-за его сплетенных стволов в виде трех голов, стал местной достопримечательностью, отметили в нацпарке.

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Чтобы добраться к тополю, нужно сесть на ж/д вокзале Сочи на автобус № 122 и доехать на нем до конечной остановки Кудепсты, затем предстоит пройти мимо бывшей школы-интерната и 20 минут идти в Кудепстинский лесопарк.

Как писали Юга.ру, в апреле вице-президент ассоциации заповедников и нацпарков Борис Туниев сообщил, что тополь белый, растущий в Сочи, — самый крупный экземпляр в мире.

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