Житель Сочи из ревности убил бездомную женщину, которую привел к себе жить

В Сочи в июне мужчину обвинили в избиении до смерти бездомной женщины, которую он пригласил к себе жить

По версии следствия, в начале июня 35-летний местный житель на улице познакомился с 46-летней бездомной женщиной и предложил ей пожить у него. Через несколько дней пьяный мужчина вернулся домой и увидел свою сожительницу с незнакомым ему гостем.

Между хозяином дома и женщиной произошла ссора, во время которой он не менее пяти раз ударил ее кулаком по голове и телу, а затем ушел. Он позвонил матери и рассказал ей о случившемся. Женщина позвонила соседям и попросила проверить состояние избитой гостьи. Войдя в квартиру, они нашли пострадавшую без признаков жизни и вызвали скорую, которая констатировала смерть от черепно-мозговой травмы.

Мужчину заключили под стражу и обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью лицу, повлекшее его смерть), сообщили 4 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.