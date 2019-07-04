Трехлетняя девочка и двое взрослых погибли в ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Тбилисском районе 4 июля произошла автомобильная авария, в которой погибли три человека, в том числе ребенок

Авария случилась в 13:00 на трассе Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes превысил скорость и врезался в попутную машину ВАЗ-21099. После этого отечественная легковушка выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров отечественной машины, среди них трехлетняя девочка. В больницу доставили 12-летнего ребенка и взрослого, которые ехали в автомобиле виновника аварии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Славянском районе ночью 4 июля пассажирский автобус столкнулся с зерновозом, пострадали пять человек. 

Дети ДТП Полиция смерть Тбилисский район
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Трехлетняя девочка и двое взрослых погибли в ДТП на Кубани

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