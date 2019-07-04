Трехлетняя девочка и двое взрослых погибли в ДТП на Кубани

В Тбилисском районе 4 июля произошла автомобильная авария, в которой погибли три человека, в том числе ребенок

Авария случилась в 13:00 на трассе Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes превысил скорость и врезался в попутную машину ВАЗ-21099. После этого отечественная легковушка выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров отечественной машины, среди них трехлетняя девочка. В больницу доставили 12-летнего ребенка и взрослого, которые ехали в автомобиле виновника аварии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.