Пассажирский автобус врезался в зерновоз на Кубани
В Славянском районе ночью 4 июля произошла авария с пассажирским автобусом и зерновозом
Авария произошла в 0:20 возле станицы Анастасиевской на трассе Краснодар — Темрюк. По предварительным данным, водитель автобуса Volvo, который ехал из Ростова-на-Дону в Ялту, столкнулся с КамАЗом с полуприцепом.
В результате аварии пострадали пять человек, двух из них госпитализировали, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 3 июля в Темрюкском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и бензовоза, в котором один человек погиб и еще двое детей пострадали.
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