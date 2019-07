Родители одного из погибших в Баренцевом море офицеров оказались жителями Горячего Ключа

View this post on Instagram

Трагедия на подлодке в Баренцевом море страшной болью отозвалась в Горячем Ключе. Минобороны опубликовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ. В списке героев капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич. Мои глубочайшие соболезнования нашим землякам - родителям подводника. Вы воспитали мужественного и достойнейшего человека. Я сам отец, и понимаю, что любые слова сейчас излишни... Слава героям и вечная память! #горячийключ