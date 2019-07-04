Родители одного из погибших в Баренцевом море офицеров оказались жителями Горячего Ключа

Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин выразил соболезнования родителям капитана, погибшего 1 июля на подводной лодке в Баренцевом море

Минобороны России 3 июля опубликовало имена погибших моряков. В списке оказался капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев. Кильганкин в своем инстаграме выразил соболезнования его семье, которая живет в Горячем Ключе.

«Мои глубочайшие соболезнования нашим землякам — родителям подводника. Вы воспитали мужественного и достойнейшего человека», — написал глава города.

Как сообщали Юга.ру, 1 июля на военно-морской базе Североморск в Мурманской области на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли 14 моряков. По данным RT, они отравились угарным газом.