Родители одного из погибших в Баренцевом море офицеров оказались жителями Горячего Ключа
Глава Горячего Ключа Александр Кильганкин выразил соболезнования родителям капитана, погибшего 1 июля на подводной лодке в Баренцевом море
Минобороны России 3 июля опубликовало имена погибших моряков. В списке оказался капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев. Кильганкин в своем инстаграме выразил соболезнования его семье, которая живет в Горячем Ключе.
«Мои глубочайшие соболезнования нашим землякам — родителям подводника. Вы воспитали мужественного и достойнейшего человека», — написал глава города.
Как сообщали Юга.ру, 1 июля на военно-морской базе Североморск в Мурманской области на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли 14 моряков. По данным RT, они отравились угарным газом.
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Трагедия на подлодке в Баренцевом море страшной болью отозвалась в Горячем Ключе. Минобороны опубликовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ. В списке героев капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич. Мои глубочайшие соболезнования нашим землякам - родителям подводника. Вы воспитали мужественного и достойнейшего человека. Я сам отец, и понимаю, что любые слова сейчас излишни... Слава героям и вечная память! #горячийключ
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