Врио главы Ингушетии уволил семь из девяти советников Евкурова
Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в начале июля уволил семь своих советников, которых назначал его предшественник Юнус-Бек Евкуров
В администрации главы республики чиновники курировали разные направления, в том числе экономику и социальную сферу. Еще два советника остались работать, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве Ингушетии.
Имена уволенных советников не уточняются.
Как писали Юга.ру, 24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил, что хочет уйти в отставку. Он объяснил это решение разобщением ингушского народа. Эксперты связали отставку с протестами в республике, однако глава региона заявил, что принял решение не под давлением.
Президент РФ Владимир Путин 26 июня встретился с Евкуровым и принял его отставку. Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии стал бывший прокурор республики Махмуд-Али Калиматов.
27 июня появилась информация, что Юнус-Бек Евкуров может стать заместителем министра обороны РФ.
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