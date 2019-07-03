В Кабардино-Балкарии пропала без вести 29-летняя женщина
Полиция Кабардино-Балкарской Республики объявила в розыск девушку, которая пропала без вести полтора месяца назад
По данным МВД, 14 мая 29-летняя жительница села Верхний Куркужин Залина Тхагапсова вышла из дома на улице Октябрьской и отправилась в неизвестном направлении. До сих пор о ней ничего не известно, сообщили 3 июля в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.
Приметы разыскиваемой: рост 155-160 см, среднее телосложение, прямые короткие темные волосы, темные глаза. Особая примета: на кисти одной из рук шрам от пореза длиной около 6 см.
Тхагапсова была одета в темно-синие брюки, бежевую кофту, при себе у нее была бежевая женская сумка.
Всех, у кого есть какая-либо информация, которая поможет установить местонахождение женщины, просят обратиться в ближайшее отделение полиции либо сообщить по телефонам: 8 (86634) 4-11-11, 8 (928) 716-84-04 или 102.
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