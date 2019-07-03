Краснодарский выставочный зал покажет произведения из собственного фонда, которые ранее не демонстрировались
В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 6 июля откроют экспозицию «Заводь»
Кураторы проекта — искусствоведы Дарья Тоцкая и Павел Власенко. Представлены произведения из фонда выставочного зала, которые ранее никогда не выставлялись. Только два дня — 6 и 7 июля — можно будет увидеть работы Евгения Цея и Михаила Архангельского, Игоря Михайленко, Ирины Абрамовой, Павла Мартыненко, Ивана Дубяги, Алексея Паршкова, Натальи Зайцевой, Владимира Григоращенко и других. Также представлены работы из коллекций художников Дмитрия Прокоповича, Тенгиза Шамова, Дарьи Тоцкой, Софии Кузнецовой, Яны Алалыкиной, Артема Будко, Светланы Рощенко, Андрея Серкова.
Как писали Юга.ру, 8 июля в выставочном зале откроется экспозиция памяти пациентов психиатрических клиник, детей-инвалидов и врачей-евреев, убитых на Кавказе, «Помни о нас».
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