Краснодарский выставочный зал покажет произведения из собственного фонда, которые ранее не демонстрировались

Кураторы проекта — искусствоведы Дарья Тоцкая и Павел Власенко. Представлены произведения из фонда выставочного зала, которые ранее никогда не выставлялись. Только два дня — 6 и 7 июля — можно будет увидеть работы Евгения Цея и Михаила Архангельского, Игоря Михайленко, Ирины Абрамовой, Павла Мартыненко, Ивана Дубяги, Алексея Паршкова, Натальи Зайцевой, Владимира Григоращенко и других. Также представлены работы из коллекций художников Дмитрия Прокоповича, Тенгиза Шамова, Дарьи Тоцкой, Софии Кузнецовой, Яны Алалыкиной, Артема Будко, Светланы Рощенко, Андрея Серкова.