Выставку памяти пациентов психиатрических клиник, детей-инвалидов и врачей-евреев, убитых на Кавказе, представят в Краснодаре
В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 8 июля откроют выставку «Помни о нас», посвященную 75-летию освобождения Северного Кавказа от нацистов
Экспозиция посвящена памяти пациентов психиатрических клиник, детей-инвалидов и врачей-евреев, которых убили во время нацистской оккупации Северного Кавказа.
Куратор выставки — кандидат исторических наук, доктор философии Ирина Реброва. Она в течение 15 лет изучает историю Великой Отечественной войны по свидетельствам очевидцев. Реброва собирает воспоминания и фиксирует устные рассказы о войне. В экспозицию войдут выдержки из показаний и допросов. Доступ к ним можно получить только в архивах.
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Выставка разделена на четыре части. В первой посетители смогут получить общее представление об истоках появления теории «расовой гигиены». Вторая часть экспозиции включает рассказ об уничтожении пациентов психиатрических клиник и детей-инвалидов на Северном Кавказе. В третьей части можно узнать о судьбах врачей-евреев, которые стали жертвами холокоста на Кавказе.
Четвертую часть куратор называет памятником жертвам нацизма и данью уважения краеведам и местным жителям, которые смогли увековечить память о погибших.
Открытие состоится 8 июля в 16:00. Выставка продлится до 11 августа, сообщили в пресс-службе краевого выставочного зала.
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