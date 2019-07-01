На Кубани июль начнется грозами и градом
В Краснодарском крае 1 июля ожидают грозы и дожди с дальнейшим потеплением
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В Краснодаре 1 июля осадков не ожидается. Ветер западный 10 м/с с порывами до 11-14 м/с. Днем воздух прогреется до 28 °С.
Местами в крае ожидается кратковременный дождь и гроза. Днем температура также поднимется до 28 °С. На Черноморском побережье будет дождь и гроза, столбики термометра покажут 23-28 °С.
2 и 3 июля на Кубани в отдельных пунктах пройдут дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 17 м/с. На Азовском побережье ночью температура составит 14-19 °С, днем — до 23 °С. В других районах края столбики поднимутся до 35 °С.
На Черноморском побережье 2 и 3 июля без осадков, днем воздух прогреется до 33 °С, ночью — до 22 °С.
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