На Кубани июль начнется грозами и градом

В Краснодарском крае 1 июля ожидают грозы и дожди с дальнейшим потеплением

В Краснодаре 1 июля осадков не ожидается. Ветер западный 10 м/с с порывами до 11-14 м/с. Днем воздух прогреется до 28 °С.

Местами в крае ожидается кратковременный дождь и гроза. Днем температура также поднимется до 28 °С. На Черноморском побережье будет дождь и гроза, столбики термометра покажут 23-28 °С.

2 и 3 июля на Кубани в отдельных пунктах пройдут дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 17 м/с. На Азовском побережье ночью температура составит 14-19 °С, днем — до 23 °С. В других районах края столбики поднимутся до 35 °С.