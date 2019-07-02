Добровольные пожарные Кубани организуют противопожарный лагерь

В Краснодарском крае пройдет лагерь добровольных пожарных, который посвятят защите территории федерального заказника «Приазовский» и дельты реки Кубань от природных пожаров

Лагерь стартует в августе и продлится месяц. В нем примут участие начинающие огнеборцы из нескольких регионов России и все желающие помочь защитить ценную территорию от природных пожаров. Под присмотром опытных инструкторов участники лагеря получат необходимые навыки для тушения природных пожаров, наберутся опыта, и таким образом лагерь поможет созданию квалифицированных и обученных добровольных пожарных групп.

В волонтерской группе «Добровольные пожарные Кубани» отметили, что за лето 2018 года природные пожары уничтожили десятки километров плавневых территорий региона — сгорела территория равная по площади городу Краснодару. Огонь нес угрозу и населенным пунктам.

«Нынешнее лето жарче и суше прошлогоднего, а значит снова велика вероятность серьезных ландшафтных пожаров. Поджоги неумышленные или специальные — основной источник огня в этих местах. Главная причина в людях, но итог один — километры выжженной земли. Поджигателей сейчас, к сожалению, больше, чем профессиональных пожарных, поэтому помощь добровольцев всегда востребована», — подчеркнули волонтеры.

Для того, чтобы стать участником лагеря, нужно заполнить специальную анкету.

Сейчас волонтеры собирают средства на проведение лагеря. Деньги требуются на закупку продуктов питания и части оборудования.

Как писали Юга.ру, в 2018 году добровольные пожарные проводили противопожарные курсы, включающие теоретическую и практическую часть. Группы пожарных добровольцев уже возникли в Ростове-на-Дону, Волгограде и Астрахани.