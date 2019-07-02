Священника, устроившего ДТП с семью машинами в Ростове, назначили настоятелем храма

Кивилиди в январе 2017 года освободили от службы в связи с тем, что он, находясь в нетрезвом виде, устроил массовое ДТП в Ростове. Авария случилась 17 января около 00:30 в районе Халтуринского переулка. По предварительным данным, священник, находившийся за рулем автомобиля Mitsubishi АSX, столкнулся с машиной ВАЗ-21099. После этого они врезались в припаркованные возле проезжей части автомобили. Всего оказались поврежденными семь машин. Два человека, в том числе ребенок, пострадали.