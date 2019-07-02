В «Сочи Парке» в День семьи, любви и верности установят цветочное сердце

Запечатлеть особенное настроение можно будет в фотозоне на фоне огромного сердца, декорированного сотнями цветов. «На Аллее огней установят еще одну яркую объемную фотозону в виде замка. Здесь каждая гостья может почувствовать себя принцессой, примерив роскошное платье и корону, а ее спутник — рыцарем с щитом и мечом. Каждая пара получит из рук короля специальный документ — именную клятву в любви и верности», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

По расписанию в праздничный день пройдут анимационные, иллюзионные и магические шоу, представления в дельфинарии и совариуме, бум-парад, мастер-классы.