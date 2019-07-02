В «Сочи Парке» в День семьи, любви и верности установят цветочное сердце
8 июля в «Сочи Парке» отметят романтичный праздник — День семьи, любви и верности
Запечатлеть особенное настроение можно будет в фотозоне на фоне огромного сердца, декорированного сотнями цветов. «На Аллее огней установят еще одну яркую объемную фотозону в виде замка. Здесь каждая гостья может почувствовать себя принцессой, примерив роскошное платье и корону, а ее спутник — рыцарем с щитом и мечом. Каждая пара получит из рук короля специальный документ — именную клятву в любви и верности», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».
По расписанию в праздничный день пройдут анимационные, иллюзионные и магические шоу, представления в дельфинарии и совариуме, бум-парад, мастер-классы.
Как сообщали Юга.ру, посетители «Сочи Парка» смогут оценить новинки сезона — выставку роботизированных динозавров «Дино Клуб», площадку с интерактивными играми и водную спрейзону «Солнечный риф» с аквакачелями, лабиринт страха. Появление еще одного аттракциона ожидается в августе. С 1 июня в «Сочи Парке» работает мультимедийная «Галерея иллюзий» и лабиринт страха.
Для гостей отеля-замка «Богатырь» вход в парк всегда свободный. «Сочи Парк» работает с 10:00 до 22:00. Подробная афиша мероприятий публикуется на сайте sochipark.ru.
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