В Адыгее за год увеличилось число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

В Адыгее в 2019 году 100 баллов за Единый госэкзамен по разным предметам получили 15 человек

Это на 4 человека больше, чем в прошлом году, сообщил 24 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В этом году в республике также 152 медалиста, 2 призера заключительных этапов всероссийских олимпиад — Данила Зинченко и Анастасия Муромцева.

«Сегодня все мы можем гордиться результатом: 15 стобалльников — и это уже больше, чем в прошлом году. И особенно радует, что среди всех этих ребят есть не только выпускники майкопских школ — лучшие результаты учебы показали и учащиеся сельских школ республики», — сказал Кумпилов.

Как уточнили в министерстве образования и науки республики, в этом году увеличилось число стобалльников по точным наукам. Два ученика получили 100 баллов по профильной математике Андрей Калихевич из села Хамышки Майкопского района, а также Али Панеш из майкопской гимназии № 22, по физике — Роман Кравченко из СОШ № 16 поселка Тульского Майкопского района, по химии — Аделина Коблева и Бэлла Нагоева из майкопской гимназии № 22.

Награждение отличившихся в учебе ребят состоялось 23 июня во время выпускного бала. Мурат Кумпилов также отметил, что многие из выпускников активно участвовали в волонтерском движении, движении юнармейцев, заботились о ветеранах и пенсионерах, уже в юном возрасте показали свое неравнодушие и готовность что-то самим делать во благо родной республики.