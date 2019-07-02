В России может подорожать мясо

Мясная продукция может порожать на 10% из-за того, что увеличится стоимость добавок для животных, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию и материалы Минсельхоза.

Одной из причин подорожания явлется ситуация вокруг интерпретации постановления правительства о льготной ставке НДС. Министерство финансов России планирует дополнительно начислить импортерам добавок 4-7 млрд налога за три предыдущих года. При этом в Минсельхозе не видят оснований для повышения ставки, пишет RT.