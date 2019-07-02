В России может подорожать мясо

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В России из-за увеличения стоимости корма для животных может подорожать мясо

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Мясная продукция может порожать на 10% из-за того, что увеличится стоимость добавок для животных, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию и материалы Минсельхоза.

Одной из причин подорожания явлется ситуация вокруг интерпретации постановления правительства о льготной ставке НДС. Министерство финансов России планирует дополнительно начислить импортерам добавок 4-7 млрд налога за три предыдущих года. При этом в Минсельхозе не видят оснований для повышения ставки, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, с 1 июля магазины обязали визуально выделять натуральные молочные продукты и сопровождать их надписью «без заменителя молочного жира».

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