В России может подорожать мясо
В России из-за увеличения стоимости корма для животных может подорожать мясо
Читайте также:
Мясная продукция может порожать на 10% из-за того, что увеличится стоимость добавок для животных, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию и материалы Минсельхоза.
Одной из причин подорожания явлется ситуация вокруг интерпретации постановления правительства о льготной ставке НДС. Министерство финансов России планирует дополнительно начислить импортерам добавок 4-7 млрд налога за три предыдущих года. При этом в Минсельхозе не видят оснований для повышения ставки, пишет RT.
Как сообщали Юга.ру, с 1 июля магазины обязали визуально выделять натуральные молочные продукты и сопровождать их надписью «без заменителя молочного жира».
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.