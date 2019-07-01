В России магазины обязали выделять натуральные молочные продукты

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В России с 1 июля вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов

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Постановление правительства приняли еще в январе. С 1 июля магазины обязаны размещать молочные продукты без заменителей молочного жира так, чтобы их можно было визуально отделить от других товаров. Также продукция должна сопровождаться надписью «без заменителя молочного жира», сообщает RT.

По данным Россельхознадзора, среди молочной продукции в России есть большое количество фальсифицированных товаров. Например, в 2018 году из всего объема молочной продукции 21,6% оказались фальсифицированными, сообщили РИА «Новости».

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В России магазины обязали выделять натуральные молочные продукты
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