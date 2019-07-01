В России магазины обязали выделять натуральные молочные продукты

В России с 1 июля вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов

Постановление правительства приняли еще в январе. С 1 июля магазины обязаны размещать молочные продукты без заменителей молочного жира так, чтобы их можно было визуально отделить от других товаров. Также продукция должна сопровождаться надписью «без заменителя молочного жира» , сообщает RT.

По данным Россельхознадзора, среди молочной продукции в России есть большое количество фальсифицированных товаров. Например, в 2018 году из всего объема молочной продукции 21,6% оказались фальсифицированными, сообщили РИА «Новости».