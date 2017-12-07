Красный собор. История храма Святой Екатерины

Этот храм пережил две революции, гражданскую и Великую Отечественную войны, едва не был разрушен в 1930-е годы, но до сих пор стоит на своем месте и является одним из символов нашего города. Юга.ру рассказывают историю Свято-Екатерининского кафедрального собора, расположенного на углу современных Мира и Коммунаров.

Собор решили построить 17 октября 1889 года — через год после крушения царского поезда, во время которого члены императорской семьи чудом остались живы. Было решено построить величественный храм с семью престолами. Предполагалось посвятить главный престол святой великомученице Екатерине, а остальные назвать в честь небесных покровителей членов августейшей семьи: Марии, Николая, Георгия, Михаила, Ксении и Ольги. Гипсовую модель установили в одном из залов городской думы, чтобы каждый мог составить собственное впечатление о красоте строящегося храма.

Подготовка к строительству и споры относительно места велись несколько лет. В итоге в 1896 году городская дума решила, что лучше всего подойдет Екатерининская площадь, на которой располагалась старая деревянная церковь, — «целесообразней было создать на этом месте великолепный храм с важным историческим значением, чем затратить средства на реставрацию старой Екатерининской церкви». В итоге здание, заложенное в 1813 году, разобрали и перевезли «на Титаровскую межу» — в советские годы это место было известно как сады Калинина.

Храм по проекту Ивана Мальгерба был заложен в апреле 1900 года. За первые два года строительства было уложено около 2,5 млн кирпичей. В 1902 году сооружение храма приостановили из-за нехватки средств. Для продолжения стройки был начат активный сбор пожертвований, а одним из дополнительных способов привлечения денег стало принятое городскими чиновниками предложение архитектора Мальгерба о сооружении под храмом 45 усыпальниц-склепов, каждая из которых продавалась за 1 тыс. рублей. Все это позволило завершить кирпичную кладку здания к началу 1909 года. В течение следующих трех лет закончили кровельные работы, оштукатурили стены и потолок, остеклили окна и подняли кресты на главы.

24 марта 1914 года строительство собора было завершено и состоялось торжественное освящение главного престола. Екатерининский собор был построен в византийском стиле и богато украшен фигурной кирпичной кладкой. Купола покрывала цинковая кровля, которая сохранилась до 1990‑х годов. Вместительность Красного собора, как его стали называть горожане за красоту и внешний вид, была рассчитана на 4 тыс. молящихся.

Смутное послереволюционное время затронуло и Екатерининский храм. Так, в январе 1918 года на территории собора были похоронены несколько «безвременных жертв братоубийственной войны, павших в бою у Энема». В том же году в усыпальнице храма был погребен глава Добровольческой армии М.В. Алексеев. Считается, что в 1920 году тело генерала вывезли в Сербию, а гроб захоронили на Всесвятском кладбище. В апреле 1919 года в одном из приделов храма перезахоронили последнего дореволюционного атамана Кубанского казачьего войска М.П. Бабыча.

В начале 1920-х в Русской православной церкви произошел раскол. Духовенство, поддерживавшее социалистические преобразования и выступавшее за обновление церкви, получило название «обновленцев». Краснодарский собор Екатерины стал обновленческим. Весной 1922 года под видом сбора средств для голодающих Поволжья храм разграбили, изъяв из него больше 110 кг серебряной церковной утвари. В начале 30-х в Екатерининском соборе запретили колокольный звон, а вскоре колокола сняли и отдали на переплавку. В 1934 году храм и вовсе закрыли, а с куполов сняли кресты. Здание стало использоваться в качестве склада, зернохранилища и даже мастерской по ремонту авиадвигателей.

В 30-е годы храм чудом избежал участи взорванного Александро-Невского собора. Считается, что спасти свое детище смог архитектор Иван Мальгерб, который убедил специальную комиссию в том, что кирпич, полученный при взрыве собора, использовать повторно не удастся, поскольку скреплен он не цементным, а известковым раствором с добавлением молока, яичного белка и свинцового порошка.

В 1939 году возле собора на углу улиц Коммунаров и Пролетарской (Мира) открыли передвижной цирк «американской конструкции», который простоял там до начала войны. На его арене выступали многие известные артисты того времени.

Во время Великой Отечественной войны в храме, который являлся одним из самых высоких зданий в городе, находился наблюдательный пункт Красной армии. Во время оккупации собор вновь открыл свои двери для прихожан, а полноценную деятельность он возобновил в 1944 году — после освобождения Краснодара от немецких войск. Названия приделов храма были изменены на Успенский, Воскресенский, Благовещенский, Сергиевский, Варваринский. Главный из приделов сохранил свое прежнее название — Екатерининский. В 1954 году на Екатерининской площади построили четыре угловых жилых дома, из-за которых Красный собор скрылся в глубине квартала. Но даже тогда храм продолжал оставаться не только домом для прихожан, но и одним из красивейших памятников Екатеринодарской архитектуры начала XX века.

К празднованию 1000-летия Крещения Руси в 1988 году в Екатерининском соборе были проведены реставрационные работы. В том же году впервые за 57 лет в храме вновь зазвонили колокола. В 1994 году на здании сменили кровлю, сняв старинное оцинкованное железо, пришедшее в негодность за долгие годы. Его заменили на медные листы.