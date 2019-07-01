В Анапе запретили купаться на всех пляжах

В Анапе из-за шторма 1 июля запретили купаться на всех пляжах

Запрет на купание связан со штормом и сильным донным течением, сообщили в пресс-службе администрации Анапы. «Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Усильте контроль над детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

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