В Анапе запретили купаться на всех пляжах
В Анапе из-за шторма 1 июля запретили купаться на всех пляжах
Запрет на купание связан со штормом и сильным донным течением, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
«Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Усильте контроль над детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.
Как писали Юга.ру, на Кубани июль начнется с дождей и гроз. Кроме того, в Анапе 29 июня из-за неблагоприятной погоды ввели запрет на купание в море на надувных плавательных средствах.
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