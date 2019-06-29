В Анапе снова запретили купаться на матрасах и катамаранах

В Анапе 29 июня из-за неблагоприятной погоды ввели запрет на купание в море на надувных плавательных средствах

На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер. В связи с этим управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы запретило использовать в море надувные плавсредства и катамараны.

Руководителям предприятий и организаций рекомендовали принять меры, чтобы не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае до 30 июня действует экстренное предупреждение по непогоде: в регионе прогнозируют грозовые ливни, град, смерчи и усиление шквалистого ветра до 28 м/с. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха может опуститься до 10 °С.