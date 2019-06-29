В Анапе снова запретили купаться на матрасах и катамаранах
В Анапе 29 июня из-за неблагоприятной погоды ввели запрет на купание в море на надувных плавательных средствах
На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер. В связи с этим управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы запретило использовать в море надувные плавсредства и катамараны.
Руководителям предприятий и организаций рекомендовали принять меры, чтобы не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае до 30 июня действует экстренное предупреждение по непогоде: в регионе прогнозируют грозовые ливни, град, смерчи и усиление шквалистого ветра до 28 м/с. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха может опуститься до 10 °С.
Третья часть подробного гида по краснодарским паркам на Афише Юга.ру
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