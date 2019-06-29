В Кубанском медуниверситете состоялся 102-й выпуск врачей и провизоров
В Кубанском государственном медицинском университете 29 июня состоялась церемония вручения дипломов выпускникам
В этом году на торжественной церемонии дипломы о высшем медицинском образовании получили 926 выпускников, из них 86 человек окончили университет с отличием.
Будущих врачей и провизоров поздравили приглашенные гости — председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский и депутат Госдумы и депутат ЗСК Николай Осадчий. Вместе с ректором медуниверситета Сергеем Алексеенко они вручили дипломы и почетные значки «Выпускник КубГМУ» молодым специалистам.
«Не все дошли до сегодняшнего дня — только самые стойкие и трудолюбивые. У меня нет сомнений ни в одном из выпускников, все абсолютно готовы к оказанию медицинской помощи, к дальнейшему обучению. Вам предстоит очень долгий тернистый путь, но самое главное, чему научили вас преподаватели, — это учиться, самостоятельно овладевать знаниями, потому что профессия врача предполагает учебу всю оставшуюся жизнь», — обратился ректор к выпускникам.
«Много тысяч лет назад Земля была фрагментирована на сотни тысяч малых племен, которые жили в разных климатических условиях, по-разному питались. В каждом племени было обязательно как минимум два человека: вождь и шаман, который защищал здоровье. И вот с тех самых давних времен вы стоите на светлой стороне силы. Это сложная задача и не каждому она по плечу, но я уверен в том, что сегодня здесь те, кто заслуживает право находиться на светлой стороне силы и с честью пронесут его через всю жизнь», — сказал Петропавловский.
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По традиции выпускники вместе с ректором произнесли Клятву врача и взяли на себя профессиональные и этические обязательства, которыми они будут руководствоваться в своей врачебной практике, пообещав прославлять университет и достойно стоять на страже здоровья жителей Кубани и всей России.
Около 80% молодых специалистов (в этом году таких было 136 человек) начнут работать в медицинских учреждениях Краснодарского края, многие уедут работать в отдаленные районы Кубани, сообщили в пресс-службе КубГМУ. Часть студентов-медиков продолжит обучение в вузе, поступив в ординатуру.
С 30 июня всем выпускникам предстоит пройти процедуру первичной аккредитации, где будут оцениваться их практические умения. Только после успешного прохождения такого экзамена выпускников допустят к лечебной практике.
Кубанский государственный медицинский университет входит в число старейших вузов региона: в 2020 году он будет праздновать вековой юбилей. Университет входит в десятку крупнейших медицинских вузов России.
В составе КубГМУ семь факультетов (лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический, медико-профилактический, факультет довузовской подготовки, факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов) 66 кафедр, клиника и стоматологическая поликлиника с детским отделением. При этом базами клинических кафедр университета являются все ведущие медицинские учреждения города и края. В вузе учатся более 6 тыс. студентов, ежегодно его выпускниками становятся около 1 тыс. человек.
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