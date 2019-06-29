В Кубанском медуниверситете состоялся 102-й выпуск врачей и провизоров

В этом году на торжественной церемонии дипломы о высшем медицинском образовании получили 926 выпускников, из них 86 человек окончили университет с отличием.

Будущих врачей и провизоров поздравили приглашенные гости — председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский и депутат Госдумы и депутат ЗСК Николай Осадчий. Вместе с ректором медуниверситета Сергеем Алексеенко они вручили дипломы и почетные значки «Выпускник КубГМУ» молодым специалистам.

«Не все дошли до сегодняшнего дня — только самые стойкие и трудолюбивые. У меня нет сомнений ни в одном из выпускников, все абсолютно готовы к оказанию медицинской помощи, к дальнейшему обучению. Вам предстоит очень долгий тернистый путь, но самое главное, чему научили вас преподаватели, — это учиться, самостоятельно овладевать знаниями, потому что профессия врача предполагает учебу всю оставшуюся жизнь», — обратился ректор к выпускникам.

«Много тысяч лет назад Земля была фрагментирована на сотни тысяч малых племен, которые жили в разных климатических условиях, по-разному питались. В каждом племени было обязательно как минимум два человека: вождь и шаман, который защищал здоровье. И вот с тех самых давних времен вы стоите на светлой стороне силы. Это сложная задача и не каждому она по плечу, но я уверен в том, что сегодня здесь те, кто заслуживает право находиться на светлой стороне силы и с честью пронесут его через всю жизнь», — сказал Петропавловский.