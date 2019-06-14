Для студентов и преподавателей КубГМУ собираются сделать универсальную карту для банковских услуг

В Кубанском государственном медицинском университете (КубГМУ) планируют внедрить цифровую систему, при которой все процессы вуза переведут в электронный формат

Такое решение приняли после подписания соглашения между краснодарским отделением Сбербанка и КубГМУ. В вузе хотят реализовать кампусный проект — универсальную карту с идентификационным и финансовым приложениями, сообщили 14 июня в пресс-службе вуза.

Изменения затронут как студентов, так и сотрудников вуза. Проект реализуют на базе национальной платежной системы «Мир». Планируется, что карта станет универсальным ключом доступа в университет и общежитие, читательским билетом и платежным средством в вузе. На карту студенты будут получать стипендии и смогут расплачиваться ей на всей территории России. У держателей карт будет доступ к мобильному и интернет-банку, а за безналичные платежи им будут начислять бонусы.

Договор подписали исполняющая обязанности управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко и ректор КубГМУ Сергей Алексеенко. Сергиенко отметила, что в Краснодаре это второй проект по цифровизации экосистем вузов.

«Мы изучили уже запущенные проекты в других российских университетах, и лучшие решения объединили в пакете для КубГМУ. Стратегия цифровизации учитывает специфику вуза и связана с использованием новейших банковских технологий», — сказала представитель банка.

На встрече присутствовал министр экономики Краснодарского края Александр Руппель. По его словам, проект можно считать частью идеи по цифровизации жизни региона в рамках Стратегии-2030.

«Он также является частью большого проекта "Безналичная Кубань", который министерство реализует вместе с органами исполнительной власти и муниципалитетами при поддержке Южного ГУ Банка России. Уверен, в будущем все вузы Кубани присоединятся к проекту цифровизации», — сказал министр.

Соглашение для университета — это и реализация проекта инновационной системы «Бережливый вуз». Программа стартовала в университете в феврале 2018 года. Цель концепции — совершенствование учебного процесса, документооборота, внедрение управления, оптимизация временных и кадровых ресурсов.

«КубГМУ входит в первую пятерку медицинских вузов страны, которые занимаются электронным медицинским образованием, и участие в кампусном проекте — это шаг на пути цифрового развития», — отметил ректор КубГМУ.