В Сочи машина насмерть сбила 14-летнего скейтбордиста

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи в ночь с 28 на 29 июня произошла автомобильная авария, в которой погиб несовершеннолетний

Трагедия произошла в 23:50 на 200-м км трассы А-147. По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21144 ехал по левой полосе дороги и сбил 14-летнего юношу, который ехал по дороге на скейтборде. 

Прибывшие на место аварии медики пытались спасти подростка, однако он умер в машине скорой помощи.

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По предварительным данным, ДТП произошло по вине скейтбордиста, который ехал по проезжей части дороги, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи. Там отметили, что на юноше не было светоотражающих элементов.

Как сообщали Юга.ру, 10 июня в Сочи пьяный полицейский сбил двух 16-летних пешеходов. В Краснодаре машина наехала на девушку на самокате.

Дети ДТП смерть Сочи
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