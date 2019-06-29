В Сочи машина насмерть сбила 14-летнего скейтбордиста

В Адлерском районе Сочи в ночь с 28 на 29 июня произошла автомобильная авария, в которой погиб несовершеннолетний

Трагедия произошла в 23:50 на 200-м км трассы А-147. По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21144 ехал по левой полосе дороги и сбил 14-летнего юношу, который ехал по дороге на скейтборде.

Прибывшие на место аварии медики пытались спасти подростка, однако он умер в машине скорой помощи.