В Сочи разыскивают водителя, который сбил 5-летнюю девочку и скрылся

Инцидент произошел около 19 часов 30 апреля на Батумское шоссе, около дома 47.

«Неустановленный водитель, управляя транспортным средством, наехал на пятилетнюю девочку. Она переезжала проезжую часть дороги на самокате в неустановленном для перехода месте», — сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.

Ребенка госпитализировали с переломом голени. Водитель с места ДТП скрылся.

Тех, кто стал свидетелем происшествия, просят позвонить по телефонам: 8(8622)268-00-03 или 102.

Как писали Юга.ру, в конце апреля президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за побег с места ДТП. В случае, если по вине водителя пострадали люди, ему грозит до четырех лет лишения свободы, а если в результате ДТП есть погибшие, — до девяти лет тюрьмы.