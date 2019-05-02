В Сочи разыскивают водителя, который сбил 5-летнюю девочку и скрылся
Полиция Сочи разыскивает свидетелей ДТП в Лазаревском районе, в котором пострадала девочка-пешеход
Инцидент произошел около 19 часов 30 апреля на Батумское шоссе, около дома 47.
«Неустановленный водитель, управляя транспортным средством, наехал на пятилетнюю девочку. Она переезжала проезжую часть дороги на самокате в неустановленном для перехода месте», — сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.
Ребенка госпитализировали с переломом голени. Водитель с места ДТП скрылся.
Тех, кто стал свидетелем происшествия, просят позвонить по телефонам: 8(8622)268-00-03 или 102.
Как писали Юга.ру, в конце апреля президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за побег с места ДТП. В случае, если по вине водителя пострадали люди, ему грозит до четырех лет лишения свободы, а если в результате ДТП есть погибшие, — до девяти лет тюрьмы.
Как увидеть самые красивые места России, отдохнуть и помочь природе
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.