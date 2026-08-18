Магнитная буря внезапно накрыла Землю: ученые не ожидали такого усиления

В мире

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

На Земле неожиданно началась магнитная буря уровня G1

18 августа лаборатория солнечной астрономии (XRAS) сообщила, что обсерватории по всему миру зафиксировали заметное возмущение магнитного поля планеты.

Событие началось между 07:00 и 08:00. К 09:00 магнитная буря достигла уровня G1, который считается самым слабым в пятибалльной шкале. 

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Осетровая Луна, Персеиды и затмения:

Ухудшение геомагнитной обстановки прогнозировали еще накануне, однако специалисты ожидали лишь небольших изменений и слабых возмущений. До самого момента начала бури показатели солнечного ветра возле Земли оставались низкими. Поэтому резкое усиление магнитного поля стало неожиданностью.

По данным ученым, август выглядит динамичным с точки зрения геомагнитной обстановки. За 18 дней это уже третья магнитная буря — предыдущие зарегистрировали 2 и 8 августа.

При этом солнечная активность в целом остается невысокой. Все произошедшие в августе бури были умеренными: ни одна из них не достигла уровня G2.

Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что два выпускника Краснодарского летного училища готовятся к полету в космос — они успешно сдали экзамен в воде.

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Магнитная буря внезапно накрыла Землю: ученые не ожидали такого усиления
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