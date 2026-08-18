Магнитная буря внезапно накрыла Землю: ученые не ожидали такого усиления

Событие началось между 07:00 и 08:00. К 09:00 магнитная буря достигла уровня G1, который считается самым слабым в пятибалльной шкале.

18 августа лаборатория солнечной астрономии (XRAS) сообщила , что обсерватории по всему миру зафиксировали заметное возмущение магнитного поля планеты.

Ухудшение геомагнитной обстановки прогнозировали еще накануне, однако специалисты ожидали лишь небольших изменений и слабых возмущений. До самого момента начала бури показатели солнечного ветра возле Земли оставались низкими. Поэтому резкое усиление магнитного поля стало неожиданностью.

По данным ученым, август выглядит динамичным с точки зрения геомагнитной обстановки. За 18 дней это уже третья магнитная буря — предыдущие зарегистрировали 2 и 8 августа.

При этом солнечная активность в целом остается невысокой. Все произошедшие в августе бури были умеренными: ни одна из них не достигла уровня G2.