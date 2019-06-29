В последние дни июня на Кубани похолодает до 10 °С
В Краснодарском крае 29 и 30 июня синоптики прогнозируют дождливую погоду
По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу, 29 июня в регионе пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и град. Днем воздух прогреется до 26 °С, местами до 28 °С, на Черноморском побережье — до 29 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы до 18 м/с, при грозе шквал может усилиться до 28 м/с.
В Краснодаре в первый выходной день будут идти кратковременные дожди с грозой. Дневная температура — 26 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе до 18 м/с.
Читайте также:
В последний день июня в крае сохранится дождливая погода. Ночью воздух остынет до 10-15 °С, на Азовском побережье — до 18 °С, днем будет около 20-25 °С, местами до 27 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 18 м/с, при грозе шквал может усилиться до 28 м/с.
В Краснодаре в воскресенье ожидается гроза. Ночная температура — 13 °С, днем будет около 25 °С.
На Черноморском побережье 30 июня пройдут сильные дожди с грозой, ветер усилится до 20 м/с. Ночью термометры покажут 15-20 °С, днем — 22-27 °С.
Температура воды в Азовском море — 24 °C, в Черном море — 25-27 °C.
Читайте также:
До конца июня в регионе будут действовать экстренные предупреждения из-за грозовых ливней и града, смерчей, подъема уровня воды в реках, пожароопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Крыму до конца июня действует штормовое предупреждение: на полуостров надвигается скандинавский циклон, который принесет похолодание до 10 °С и грозовые ливни.
Третья часть подробного гида по краснодарским паркам на Афише Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.