В последние дни июня на Кубани похолодает до 10 °С 

В Краснодарском крае 29 и 30 июня синоптики прогнозируют дождливую погоду

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу, 29 июня в регионе пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и град. Днем воздух прогреется до 26 °С, местами до 28 °С, на Черноморском побережье — до 29 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы до 18 м/с, при грозе шквал может усилиться до 28 м/с. В Краснодаре в первый выходной день будут идти кратковременные дожди с грозой. Дневная температура — 26 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе до 18 м/с.

В последний день июня в крае сохранится дождливая погода. Ночью воздух остынет до 10-15 °С, на Азовском побережье — до 18 °С, днем будет около 20-25 °С, местами до 27 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 18 м/с, при грозе шквал может усилиться до 28 м/с. В Краснодаре в воскресенье ожидается гроза. Ночная температура — 13 °С, днем будет около 25 °С. На Черноморском побережье 30 июня пройдут сильные дожди с грозой, ветер усилится до 20 м/с. Ночью термометры покажут 15-20 °С, днем — 22-27 °С. Температура воды в Азовском море — 24 °C, в Черном море — 25-27 °C.