В Краснодаре профессор РЭУ проведет лекцию о Петербурге времен Достоевского

24 августа Владимир Плотников расскажет, как быстрый рост имперской столицы повлиял на жизнь горожан и почему богатство в ней соседствовало с крайней бедностью (16+)

Он расскажет, почему в богатейшей столице империи человек мог работать каждый день и все равно не иметь собственной комнаты, а также как на него влияли чужое богатство и собственная бедность. Отдельно на лекции профессор обратится к образу Петербурга у Федора Достоевского и к воспоминаниям Ивана Путилина — первого начальника петербургской сыскной полиции. Его наблюдения о жизни города позволят сопоставить литературный и реальный Петербург XIX века.

Также Плотников предлагает посмотреть на Петербург не только как на историческое пространство, но и как на урбанистический кейс, который можно сравнить с современной Москвой.

«Я буду в популярной форме показывать урбанистический кейс и экзистенцию быстро растущего мегаполиса, где человек растворяется. Но при этом появляется «безнаказанность незнакомца». В этом городе жилье для бедных было выгоднее, чем для богатых и просто состоятельных. Петербург хаотично и бессознательно стимулировал бедность, как это сейчас делает Москва», — рассказал Юга.ру Владимир Плотников.

Лекцию проведут в «Одном театре». Подробности можно уточнить у организаторов.