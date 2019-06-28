В Сочи очевидцы засняли играющих на стройке детей. К ним приехала комиссия мэрии, казаки и полиция
Власти Сочи обязали владельца стройплощадки огородить объект после появления в соцсетях видео с играющими на стройке детьми
На опубликованном в местных пабликах видео видно, что дети играют на высоте между бетонными перекрытиями недостроенного дома. Стройплощадка без ограждений находится на улице Троицкой, рядом с санаторием «Изумруд» в Адлере.
«На строительную площадку оперативно выехала комиссия. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, управления по образованию и науке администрации Сочи, представители полиции и казачества провели профилактическую беседу с подростками, а также вызвали собственника объекта и потребовали ограничить проход к стройке», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.
По словам представителя пресс-службы, забор на стройплощадке будет установлен в ближайшее время. Там добавили, что никто из детей по счастливой случайности не пострадал.
View this post on Instagram
Игры со смертью В летние каникулы, когда дети остаются почти совсем без присмотра, а в ближайшем дворе вместо детской площадки недострой, то школьники идут покорять руины. Улица Троицкая, район санатория «Изумруд». Видимо стройка никак не охраняется и маленьким бездельникам ничего не стоит забраться туда и носится по этажам. Местные жители обеспокоены, как бы не случилось беды. #sochi_today#сочи#sochi
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Краснодаре из-за ветра балкон строящегося дома рухнул на детскую площадку.
Третья часть подробного гида по краснодарским паркам на Афише Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.