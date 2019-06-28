В Сочи очевидцы засняли играющих на стройке детей. К ним приехала комиссия мэрии, казаки и полиция

Власти Сочи обязали владельца стройплощадки огородить объект после появления в соцсетях видео с играющими на стройке детьми

На опубликованном в местных пабликах видео видно, что дети играют на высоте между бетонными перекрытиями недостроенного дома. Стройплощадка без ограждений находится на улице Троицкой, рядом с санаторием «Изумруд» в Адлере.

«На строительную площадку оперативно выехала комиссия. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, управления по образованию и науке администрации Сочи, представители полиции и казачества провели профилактическую беседу с подростками, а также вызвали собственника объекта и потребовали ограничить проход к стройке», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.

По словам представителя пресс-службы, забор на стройплощадке будет установлен в ближайшее время. Там добавили, что никто из детей по счастливой случайности не пострадал.