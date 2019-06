В Сочи очевидцы засняли играющих на стройке детей. К ним приехала комиссия мэрии, казаки и полиция

View this post on Instagram

Игры со смертью В летние каникулы, когда дети остаются почти совсем без присмотра, а в ближайшем дворе вместо детской площадки недострой, то школьники идут покорять руины. Улица Троицкая, район санатория «Изумруд». Видимо стройка никак не охраняется и маленьким бездельникам ничего не стоит забраться туда и носится по этажам. Местные жители обеспокоены, как бы не случилось беды. #sochi_today#сочи#sochi