В Краснодаре из-за ветра балкон строящегося дома рухнул на детскую площадку
На стройплощадке на улице Старокубанской в Краснодаре произошло обрушение кирпичной кладки балкона строящегося дома, которая рухнула на детскую площадку
Инцидент произошел в доме по ул. Старокубанской, 139. По данным администрации города, кирпичи рухнули с 22 этажа, пробив крышу расположенной рядом детской площадки. В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.
Строящийся ЖК принадлежит компании «ЮгСтройИмпериал». Там прокомментировали инцидент, отметив, что подрядчику, нарушившему нормы, грозит наказание.
«После получения штормового предупреждения и резкого ухудшения погодных условий (поднялся сильный ветер) субподрядчиком не была корректно завершена технологическая операция по устройству кирпичной кладки, что привело к падению части возводимого балконного ограждения. (...) По факту произошедшего проведена служебная проверка и выписано предписание об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности», — отметили в компании.
Сейчас застройщик работает над восстановлением причиненного ущерба.
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