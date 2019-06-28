В Сочи будут накладывать арест на имущество неплательщиков за вывоз мусора

В Сочи в конце июня запустили кампанию, в рамках которой судебные приставы будут арестовывать имущество должников за услуги по вывозу мусора

Представители службы судебных приставов совместно со специалистами АО «Спецавтохозяйство по уборке города» составили график плановых выездов.

«Значительная часть жителей Сочи не платит за вывоз мусора. Для защиты своих прав и законных интересов организация вынуждена обращаться в судебные органы для принудительного взыскания образовавшейся задолженности. Теперь приставы будут описывать и арестовывать имущество неплательщиков», — сообщили 27 июня в пресс-службе мэрии Сочи.

В службу судебных приставов направили более 2 тыс. исполнительных листов, по части из них принудительно взыскали свыше 5 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курорт перейдет на раздельный сбор мусора. Для этого в администрации собирались назначить чиновника, ответственного за раздельный сбор отходов. В феврале 2018-го власти Сочи пообещали ввести раздельный сбор в 2020 году.

К концу 2021 года в Сочи планируют построить мусороперерабатывающий завод. Сейчас отходы из курорта вывозят на полигон в Белореченском районе.