В Сочи включили сирены и эвакуируют туристов с пляжей из-за угрозы атаки БПЛА, а аэропорт снова закрыт
В Сочи работает сирена из-за угрозы атаки беспилотников — отдыхающих просят покинуть пляжи и набережные. Аэропорт курорта вновь ввел ограничения на полеты
17 июня в 16:00 мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале сообщил, что на территории города объявлена угроза атаки БПЛА. В связи с этим включили сирену — ее слышно по всему курорту.
Также туристов и жителей города попросили покинуть набережные и пляжи. Однако, несмотря на это, отдыхающие продолжили загорать и плавать под звуки сирены, заявило издание «Сочи Онлайн».
Тех, кто находится на улице, просят укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале, тоннеле, на парковке или в подземном переходе. Жителей курорта, находящихся дома, просят не подходить к окнам и укрыться в помещении без окон — например, в коридоре, ванной комнате или туалете. Ни в коем случае нельзя прятаться в автомобиле или возле стен многоквартирных домов.
Один погибший и шестеро пострадавших:
Помимо этого, в 15:50 в аэропорту Сочи второй раз за день ввели ограничения на полеты. По данным онлайн-табло на 17:30, задерживается 121 рейс: 60 на вылет и 61 на прилет. Время задержек достигает 24 часов.
Как писали Юга.ру, 16 июня в Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА.