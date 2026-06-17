В Сочи включили сирены и эвакуируют туристов с пляжей из-за угрозы атаки БПЛА, а аэропорт снова закрыт

Краснодарский край

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  • Туристы загорают на пляже Сочи во время включенных сирен © Скриншот фото Анны Грицевич с сайта «Сочи Онлайн»
    Туристы загорают на пляже Сочи во время включенных сирен © Скриншот фото Анны Грицевич с сайта «Сочи Онлайн»

В Сочи работает сирена из-за угрозы атаки беспилотников — отдыхающих просят покинуть пляжи и набережные. Аэропорт курорта вновь ввел ограничения на полеты

17 июня в 16:00 мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале сообщил, что на территории города объявлена угроза атаки БПЛА. В связи с этим включили сирену — ее слышно по всему курорту.

Также туристов и жителей города попросили покинуть набережные и пляжи. Однако, несмотря на это, отдыхающие продолжили загорать и плавать под звуки сирены, заявило издание «Сочи Онлайн».

Тех, кто находится на улице, просят укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале, тоннеле, на парковке или в подземном переходе. Жителей курорта, находящихся дома, просят не подходить к окнам и укрыться в помещении без окон — например, в коридоре, ванной комнате или туалете. Ни в коем случае нельзя прятаться в автомобиле или возле стен многоквартирных домов.

Один погибший и шестеро пострадавших:

Помимо этого, в 15:50 в аэропорту Сочи второй раз за день ввели ограничения на полеты. По данным онлайн-табло на 17:30, задерживается 121 рейс: 60 на вылет и 61 на прилет. Время задержек достигает 24 часов.

Как писали Юга.ру, 16 июня в Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА.

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