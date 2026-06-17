В Сочи включили сирены и эвакуируют туристов с пляжей из-за угрозы атаки БПЛА, а аэропорт снова закрыт

17 июня в 16:00 мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале сообщил, что на территории города объявлена угроза атаки БПЛА. В связи с этим включили сирену — ее слышно по всему курорту.

Также туристов и жителей города попросили покинуть набережные и пляжи. Однако, несмотря на это, отдыхающие продолжили загорать и плавать под звуки сирены, заявило издание «Сочи Онлайн».

Тех, кто находится на улице, просят укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале, тоннеле, на парковке или в подземном переходе. Жителей курорта, находящихся дома, просят не подходить к окнам и укрыться в помещении без окон — например, в коридоре, ванной комнате или туалете. Ни в коем случае нельзя прятаться в автомобиле или возле стен многоквартирных домов.