Сказка для взрослых. В Краснодаре покажут спектакль «Рождественские грезы»

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 25 июня показ спектакля «Рождественские грезы». В основе лежит знаменитая пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

Она же стала основой фильма «Приходи на меня посмотреть» 2000 года с Олегом Янковским. По сюжету одинокая женщина, опасаясь умереть без внуков, пускается на хитрость, приводящую к череде курьезных и романтических событий.

«Приходите убедиться, что счастье возможно, а чудо может случиться в любое время года. Вы уйдете домой наполненными, нежными и верящими в любовь», — рассказали организаторы.