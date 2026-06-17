Сказка для взрослых. В Краснодаре покажут спектакль «Рождественские грезы»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре покажут постановку по пьесе Надежды Птушкиной (16+)

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 25 июня показ спектакля «Рождественские грезы». В основе лежит знаменитая пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

Она же стала основой фильма «Приходи на меня посмотреть» 2000 года с Олегом Янковским. По сюжету одинокая женщина, опасаясь умереть без внуков, пускается на хитрость, приводящую к череде курьезных и романтических событий.

«Приходите убедиться, что счастье возможно, а чудо может случиться в любое время года. Вы уйдете домой наполненными, нежными и верящими в любовь», — рассказали организаторы.

Детективная империя:

Премьера состоится 25 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.

Надежда Птушкина — известный российский драматург, сценаристка, а также режиссер театра и кино. Написала больше 70 пьес, в которых рассказывают о судьбах обычных женщин. Ее тексты очень популярны, их часто ставят в театрах России и других стран.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 июня пройдет вечеринка, посвященная Сальвадору Дали.

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Сказка для взрослых. В Краснодаре покажут спектакль «Рождественские грезы»
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