Сказка для взрослых. В Краснодаре покажут спектакль «Рождественские грезы»
В Краснодаре покажут постановку по пьесе Надежды Птушкиной (16+)
Арт-пространство «Свои» анонсировало на 25 июня показ спектакля «Рождественские грезы». В основе лежит знаменитая пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала».
Она же стала основой фильма «Приходи на меня посмотреть» 2000 года с Олегом Янковским. По сюжету одинокая женщина, опасаясь умереть без внуков, пускается на хитрость, приводящую к череде курьезных и романтических событий.
«Приходите убедиться, что счастье возможно, а чудо может случиться в любое время года. Вы уйдете домой наполненными, нежными и верящими в любовь», — рассказали организаторы.
Детективная империя:
Премьера состоится 25 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.
Надежда Птушкина — известный российский драматург, сценаристка, а также режиссер театра и кино. Написала больше 70 пьес, в которых рассказывают о судьбах обычных женщин. Ее тексты очень популярны, их часто ставят в театрах России и других стран.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 июня пройдет вечеринка, посвященная Сальвадору Дали.