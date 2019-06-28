Детская и взрослая стоматологические поликлиники Адыгеи переедут в новое здание
В Адыгее в 2019 году выделили 120 млн рублей на перемещение детской и взрослой республиканских стоматологических поликлиник в новое здание
Как сообщили в минздраве республики, обе поликлиники давно требуют расширения и улучшения условий. Планируется, что в новом здании разместятся взрослая и детская поликлиники, а также республиканское реабилитационное отделение.
Кроме того, в этом году выделили 104 млн рублей на строительство нового здания для терапевтического отделения на базе городской больницы в Майкопе. В ближайшее время состоится открытие диагностического центра, куда переехали травматологическая и республиканская консультативная поликлиники.
«Предпринимаемые меры должны повысить уровень удовлетворенности людей качеством оказания медицинской помощи как минимум до 70%. Ощутимого эффекта ожидаем уже к 2022 году», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Он также отметил, что сегодня в Адыгее средняя продолжительность жизни превышает среднероссийский показатель и достигает 73,3 года. Руководитель республики поставил задачу — в рамках реализации нацпроектов за шесть лет довести показатель до 78 лет.
Как сообщали Юга.ру, накануне Мурат Кумпилов на заседании кабмина Адыгеи потребовал устранить причины недостижения показателей в здравоохранении и наказать виновных.
Чем заняться в Краснодаре 28-30 июня. Выбор Эволюции Юга.ру
Все культурные и спортивные события Краснодара с 28 по 30 июня
Статьи ПартнерскийКак на краснодарском заводе обучают специалистов международного уровня
Две программы обучения в КЛААС
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.