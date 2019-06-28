Глава Адыгеи потребовал устранить причины недостижения показателей в здравоохранении

Адыгея

Распечатать

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 27 июня потребовал обеспечить полное исполнение обязательств региона по соглашениям с федеральными министерствами

По соглашению с Минздравом РФ профилактическими осмотрами должны были быть охвачены 48% детей в возрасте до года. Фактический показатель составил 46,6%. Доля детей в возрасте от 0 до 17 лет, которых лечили в амбулаториях и дневных стационарах, составила 1,7% от общего числа при плане в 1,75%, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

«Мы прилагаем значительные усилия для совершенствования поликлинического звена и рассчитываем на улучшение ситуации в здравоохранении. Разберитесь с причинами недостижения целевых показателей! Виновные должны быть наказаны», — потребовал глава республики.

Кроме здравоохранения, в прошлом году в Адыгее не достигли показателей в сельском хозяйстве и туристской отрасли. Так, в 2018-м должны были высадить 250 га новых садов, а фактически заложили 189 га многолетних насаждений.

Как пояснил министр сельского хозяйства Адыгеи Владимир Свеженец, такая ситуация сложилась по объективным причинам, в том числе режимом ЧС, который вводили прошлым летом из-за засухи. Сейчас федеральный центр рассматривает вопрос о том, чтобы не применять санкций за неисполнение соглашения.

Также не в полном объеме выполнен показатель по привлечению частных инвестиций в основной капитал на создание туристской инфраструктуры.

«Не подходите формально к заключению соглашений. Нужно понимать, что незавершенный инфраструктурный объект не окажет существенного влияния на привлечение бизнеса, такие объекты имеют отложенный эффект. Нужно обсуждать целевые показатели в Федеральном агентстве по туризму и не принимать завышенные обязательства», — заключил Кумпилов.

Здравоохранение Инвестиции Курорты и туризм Мурат Кумпилов Сельское хозяйство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре пятеро полицейских подкупили рецидивиста, чтобы сфабриковать дело о сбыте боеприпасов
На Кубани подросток на мопеде врезался в машину на встречной обочине
Правительство представило список животных, которых запрещено держать дома
«Краснодар» обыграл ЦСКА на старте Кубка Париматч Премьер
В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за ливней
В поселке Краснодарском, где отравились более 20 человек, возобновили подачу воды. Но пить ее пока нельзя

Лента новостей

Статьи

Ночь батутов, каллиграфия, джип-тур к водопадам

Чем заняться в Краснодаре 28-30 июня. Выбор Эволюции Юга.ру

Статьи

Концерт группы «8 ног», кинопоказ в парке

Все культурные и спортивные события Краснодара с 28 по 30 июня

Статьи Партнерский

Как на краснодарском заводе обучают специалистов международного уровня

Две программы обучения в КЛААС

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале