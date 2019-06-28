Глава Адыгеи потребовал устранить причины недостижения показателей в здравоохранении

По соглашению с Минздравом РФ профилактическими осмотрами должны были быть охвачены 48% детей в возрасте до года. Фактический показатель составил 46,6%. Доля детей в возрасте от 0 до 17 лет, которых лечили в амбулаториях и дневных стационарах, составила 1,7% от общего числа при плане в 1,75%, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

«Мы прилагаем значительные усилия для совершенствования поликлинического звена и рассчитываем на улучшение ситуации в здравоохранении. Разберитесь с причинами недостижения целевых показателей! Виновные должны быть наказаны», — потребовал глава республики.

Кроме здравоохранения, в прошлом году в Адыгее не достигли показателей в сельском хозяйстве и туристской отрасли. Так, в 2018-м должны были высадить 250 га новых садов, а фактически заложили 189 га многолетних насаждений.

Как пояснил министр сельского хозяйства Адыгеи Владимир Свеженец, такая ситуация сложилась по объективным причинам, в том числе режимом ЧС, который вводили прошлым летом из-за засухи. Сейчас федеральный центр рассматривает вопрос о том, чтобы не применять санкций за неисполнение соглашения.

Также не в полном объеме выполнен показатель по привлечению частных инвестиций в основной капитал на создание туристской инфраструктуры.

«Не подходите формально к заключению соглашений. Нужно понимать, что незавершенный инфраструктурный объект не окажет существенного влияния на привлечение бизнеса, такие объекты имеют отложенный эффект. Нужно обсуждать целевые показатели в Федеральном агентстве по туризму и не принимать завышенные обязательства», — заключил Кумпилов.