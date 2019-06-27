В Адыгее до конца года отремонтируют 66 км дорог

В Адыгее в 2019 году планируют отремонтировать 66,5 км дорог и продолжат строительство дорожных объектов

До конца года по нацпроекту реконструируют 43,5 км дорог регионального значения, установят ограждения, светофоры, нанесут разметку. Кроме средств нацпроекта, в Адыгее в этом году из Дорожного фонда Адыгеи выделят деньги на ремонт более 23 км дорог.

В республике продолжится строительство ряда крупных дорожных объектов, в числе которых транспортные развязки на трассе М4 «Дон» и дорога «Гузерипль — Лагонаки», а также проведут реконструкцию моста через реку Белую у поселка Тульского, уточнили в пресс-службе главы Адыгеи.

«Все, что мы делаем по развитию дорожной отрасли в республике, — это большая работа всех уровней власти в рамках нацпроекта, а также госпрограмм, проектов государственных корпораций, дорожного фонда республики. Результаты этой деятельности должны значительно повысить уровень жизни населения республики», — подчеркнул руководитель республики Мурат Кумпилов.

По мнению главы Адыгеи, достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект: развитие дорожной сети повлияет на безопасность дорожного движения, улучшение экологии, снижение аварийности, затрат на ремонт дорожного полотна, развитие сопутствующих отраслей экономики, появление новых рабочих мест. Кроме того, качественная инфраструктура, придорожный сервис и комфортное транспортное сообщение играют существенную роль в развитии туризма, привлечении инвесторов, помогают выстраивать удобную логистику для развития бизнеса.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года планируется направить более 3,3 млрд рублей, из них в этом году — 463,4 млн рублей.