Глава Адыгеи уложил 200 метров новой дороги

В рамках мероприятия главы регионов сформировали дорожную бригаду и на практике проанализировали реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Губернаторы переоделись в рабочую одежду и под руководством специалистов-наставников с использованием спецтехники уложили 200 метров дороги.

«Очень эффективный формат подготовки к заседанию Госсовета и обсуждения актуальных вопросов реализации нацпроектов, в частности, в дорожном строительстве. Одно дело, когда ты организуешь, обеспечиваешь реализацию проекта, контролируешь его выполнение, другое — когда в команде единомышленников сам строишь дорогу. Подобный опыт полезен, он помогает проследить весь цикл процесса, от начального до последнего этапа проекта», — прокомментировал Кумпилов.