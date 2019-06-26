Глава Адыгеи уложил 200 метров новой дороги
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 25 июня принял участие в семинаре-совещании членов Госсовета России в Солнечногорске
В рамках мероприятия главы регионов сформировали дорожную бригаду и на практике проанализировали реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Губернаторы переоделись в рабочую одежду и под руководством специалистов-наставников с использованием спецтехники уложили 200 метров дороги.
«Очень эффективный формат подготовки к заседанию Госсовета и обсуждения актуальных вопросов реализации нацпроектов, в частности, в дорожном строительстве. Одно дело, когда ты организуешь, обеспечиваешь реализацию проекта, контролируешь его выполнение, другое — когда в команде единомышленников сам строишь дорогу. Подобный опыт полезен, он помогает проследить весь цикл процесса, от начального до последнего этапа проекта», — прокомментировал Кумпилов.
Как сообщали Юга.ру, в Адыгее на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» до 2024 года планируется направить более 3,3 млрд рублей. Из этой суммы в 2019 году на проект выделят 463,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
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