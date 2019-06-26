Жители центра Краснодара на 11 дней дольше останутся без горячей воды

В Краснодаре на тепломагистрали от Краснодарской ТЭЦ специалисты не укладываются в сроки ремонта

По словам гендиректора АО «Краснодартеплосеть» Сергея Сироджова, работы продлятся дольше озвученного сначала срока (1 июля), предположительно до 12 июля . Соответственно, до этого дня около 4,5 тыс. жителей центральной части города останутся без горячей воды. Преимущественно это коснется жителей улиц Суворова, Постовой, Кубанской набережной и Красноармейской. На самой Краснодарской ТЭЦ работы идут по графику, их планируют завершить к 1 июля, горячую воду восстановят с понедельника.

Сироджов добавил, что ремонтируемая тепломагистраль — основная, поставляющая тепло в центральную часть города. Ее эксплуатируют больше 40 лет и впервые диаметр труб меняют с 800 мм до 900 мм, сообщили 26 июня в пресс-службе администрации Краснодара.

«Работы осложнены тем, что ведутся в стесненных условиях сложившейся многоэтажной благоустроенной застройки, прежде всего — по улицам Бургасской и КИМ. Поэтому потребуется больше времени, чтобы их завершить, чем планировалось изначально. Прошу краснодарцев с пониманием отнестись к данной ситуации», — пояснил Сироджов.