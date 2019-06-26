Жители центра Краснодара на 11 дней дольше останутся без горячей воды
В Краснодаре на тепломагистрали от Краснодарской ТЭЦ специалисты не укладываются в сроки ремонта
17 июня специалисты начали замену тепломагистрали на участке протяженностью 1 км на сети «Краснодарская ТЭЦ — Центр города — КРЭС-1», длина которой — 8,5 км.
По словам гендиректора АО «Краснодартеплосеть» Сергея Сироджова, работы продлятся дольше озвученного сначала срока (1 июля), предположительно до 12 июля. Соответственно, до этого дня около 4,5 тыс. жителей центральной части города останутся без горячей воды. Преимущественно это коснется жителей улиц Суворова, Постовой, Кубанской набережной и Красноармейской. На самой Краснодарской ТЭЦ работы идут по графику, их планируют завершить к 1 июля, горячую воду восстановят с понедельника.
Сироджов добавил, что ремонтируемая тепломагистраль — основная, поставляющая тепло в центральную часть города. Ее эксплуатируют больше 40 лет и впервые диаметр труб меняют с 800 мм до 900 мм, сообщили 26 июня в пресс-службе администрации Краснодара.
«Работы осложнены тем, что ведутся в стесненных условиях сложившейся многоэтажной благоустроенной застройки, прежде всего — по улицам Бургасской и КИМ. Поэтому потребуется больше времени, чтобы их завершить, чем планировалось изначально. Прошу краснодарцев с пониманием отнестись к данной ситуации», — пояснил Сироджов.
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