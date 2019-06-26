Бюджет Краснодарского края за 2018 год исполнили с профицитом более 15,5 млрд рублей

Глава краевого министерства финансов Сергей Максименко рассказал, что по итогам 2018 года ресурсами обеспечили все предусмотренные расходы. Удалось снизить объем госдолга края. По словам министра, краевой бюджет прошлого года исполнен с профицитом более 15,5 млрд рублей.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что на парламентских слушаниях бюджетный процесс в крае получил высокую оценку. Он пояснил, что рост доходов бюджета — это показатель эффективности мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета.

На заседании депутаты приняли закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2018 год». Документ представила руководитель фонда Надежда Губриева. Она отметила, что доходы за 2018 год составили 61,6 млрд рублей, расходы — более 61 млрд рублей. На программу обязательного медицинского страхования Краснодарского края потратили более 57,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ЗСК.

По мнению спикера кубанского парламента, важной статьей расходов стали дополнительное профессиональное образование врачей по программам повышения квалификации, а также покупка и ремонт медоборудования.

Как сообщали Юга.ру, законы об этих бюджетах 25 июня обсудили на парламентских слушаниях в Законодательном собрании. Министр финансов Сергей Максименко рассказал, что доходы краевого бюджета в прошлом году достигли почти 251 млрд рублей.