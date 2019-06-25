Доходы бюджета Краснодарского края за 2018 год выросли до 251 млрд рублей
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 25 июня сообщил, что доходы регионального бюджета превысили расходы
Об этом спикер ЗСК рассказал на парламентских слушаниях по проектам законов «Об исполнении краевого бюджета за 2018 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год».
Юрий Бурлачко отметил, что проекты законов прошли рассмотрение в профильных комитетах. На них получили заключения Контрольно-счетной палаты. В марте проанализировали предварительные итоги исполнения доходной части краевого бюджета в 2018 году.
«В рамках парламентского контроля исполнение краевого бюджета в течение всего периода находилось под пристальным вниманием депутатского корпуса», — отметил председатель ЗСК.
Информацию по законопроекту о бюджете представил министр финансов Сергей Максименко. Он рассказал, что доходы краевого бюджета в прошлом году достигли почти 251 млрд рублей, это 106,5% к уровню 2017 года. Расходы составили около 235 млрд рублей.
Председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко пояснил, что план по налоговым и неналоговым поступлениям перевыполнен более чем на 15 млрд рублей. Это позволило направить дополнительные деньги на развитие инфраструктуры края, поддержку отраслей экономики, а также сократить госдолг, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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Вторым вопросом депутаты и эксперты рассмотрели исполнение бюджета Территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Директор ТФОМС Надежда Губриева рассказала, что за 2018 год общий объем доходов этого бюджета составил 61,6 млрд рублей, зафиксирован прирост 22,7% по сравнению с 2017 годом. Расходы фонда достигли 61 млрд рублей. Рост к уровню предыдущего года достиг 21,8 %. Основной статьей расходов стало финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Краснодарского края. На него потратили более 57,6 млрд рублей.
Председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский уточнил, что программой обязательного медицинского страхования на Кубани охвачено 98% населения. За счет денег фонда финансируются 218 медицинских организаций. При этом деньги направляют на повышение уровня заработной платы медицинского персонала. Эту тенденцию хотят сохранить и в этом году.
Спикер кубанского парламента добавил, что все задачи, определенные на этапе формирования и принятия бюджета на 2018 год, решили во время его исполнения. В отчетном периоде удалось выполнить все принятые социальные обязательства. Законопроекты, рассмотренные на парламентских слушаниях, обсудят на 24-м пленарном заседании Законодательного собрания края, которое состоится 26 июня.
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