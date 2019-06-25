Доходы бюджета Краснодарского края за 2018 год выросли до 251 млрд рублей

Об этом спикер ЗСК рассказал на парламентских слушаниях по проектам законов «Об исполнении краевого бюджета за 2018 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год».

Юрий Бурлачко отметил, что проекты законов прошли рассмотрение в профильных комитетах. На них получили заключения Контрольно-счетной палаты. В марте проанализировали предварительные итоги исполнения доходной части краевого бюджета в 2018 году.

«В рамках парламентского контроля исполнение краевого бюджета в течение всего периода находилось под пристальным вниманием депутатского корпуса», — отметил председатель ЗСК.

Информацию по законопроекту о бюджете представил министр финансов Сергей Максименко. Он рассказал, что доходы краевого бюджета в прошлом году достигли почти 251 млрд рублей, это 106,5% к уровню 2017 года. Расходы составили около 235 млрд рублей.

Председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко пояснил, что план по налоговым и неналоговым поступлениям перевыполнен более чем на 15 млрд рублей. Это позволило направить дополнительные деньги на развитие инфраструктуры края, поддержку отраслей экономики, а также сократить госдолг, сообщили в пресс-службе ЗСК.