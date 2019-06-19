Участок улицы Головатого около «Галереи Краснодар» перекроют с 20 июня
В центре Краснодара из-за ремонта сетей водоотведения перекроют участок улицы Головатого
«С 20 по 24 июня в связи с проведением ООО "Краснодар Водоканал" работ с по капремонту сетей водоотведения будет полностью перекрыто движение на участке автомобильной дороги по улице Головатого от Октябрьской до Рашпилевской», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Отмечается, что ремонт сетей улучшит качество и надежность водоотведения потребителей.
Как писали Юга.ру, масштабный ремонт Головатого стартовал 20 мая. Всего там отремонтируют более 4 км дороги, которые позволят сделать улицу дублером Северной.
О гормональной терапии, смене документов, отношении людей
В Анапе запретили купаться на катамаранах и надувных кругах
Запрет связан с сильным отжимным ветром северо-восточного направления
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.