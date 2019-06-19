Участок улицы Головатого около «Галереи Краснодар» перекроют с 20 июня

Краснодарский край

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В центре Краснодара из-за ремонта сетей водоотведения перекроют участок улицы Головатого

«С 20 по 24 июня в связи с проведением ООО "Краснодар Водоканал" работ с по капремонту сетей водоотведения будет полностью перекрыто движение на участке автомобильной дороги по улице Головатого от Октябрьской до Рашпилевской», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Отмечается, что ремонт сетей улучшит качество и надежность водоотведения потребителей.

Как писали Юга.ру, масштабный ремонт Головатого стартовал 20 мая. Всего там отремонтируют более 4 км дороги, которые позволят сделать улицу дублером Северной.

Дороги Краснодар Транспорт
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